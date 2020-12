Wegen der zu erwartenden geringen Nachfrage stellt die SWK Stadtwerke Kaiserslautern Verkehrs-AG ab Montag, 28. Dezember, von montags bis freitags für zunächst zwei Wochen, also bis zum 8. Januar 2021, auf den Samstagsfahrplan um. Weiterhin findet die täglich letzte Fahrt an allen Tagen um 23.15 Uhr ab Stadtmitte in alle Richtungen statt.