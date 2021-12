An Silvester gilt für die Buslinien der SWK der Samstagsfahrplan. Die letzten Busse verkehren um 22.15 Uhr ab Stadtmitte in alle Stadtteile. Die Fahrtrouten sind wie die sonst um 23.15 Uhr. Die Fahrten um 23.15 Uhr und um 00.15 Uhr ab Stadtmitte entfallen. Der Lautrer Nachtbus fährt um 1.15 Uhr und 2.15 Uhr ab Stadtmitte nach regulärem Fahrplan. Am Neujahrstag beginnt der Busbetrieb planmäßig um 9.45 Uhr ab Stadtmitte.