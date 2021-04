Nachhaltigkeit und Klimaschutz gewinnen bei Investoren weiter an Bedeutung. Mit preisgünstigem Solarstrom vom eigenen Dach versorgt die Firma Skipiol Immobilien GmbH & Co. KG im Einsiedlerhof ihr 2020 in Betrieb genommenes Bürogebäude. Die SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG hat für das Modellprojekt Mieterstrom Business die Investition übernommen. Für die E-Mobilität ist mit einer DC-Schnellladestation gesorgt.

Am Montag stellten die Vorstandsmitglieder Markus Vollmer und Rainer Nauerz das SWK-Konzept Mieterstrom Business im Skipiol-Bürokomplex vor. Auf dem Eckgrundstück zwischen Von-Miller-Straße und Altes Forsthaus hat die SWK ihr innovatives Geschäftsmodell gemeinsam mit Skipiol Immobilien zum ersten Mal umgesetzt. In der Hand der SWK lagen die Konzeption und Einrichtung der technischen Anlagen wie auch das komplette Abrechnungskonzept. Die Investitionskosten lagen bei rund 100.000 Euro.

Über 4.000 Quadratmeter Gewerbefläche auf drei Ebenen mit einer fast vollständig verglasten Außenhaut bietet der moderne Bau, den das Architekturbüro Planning Solutions GmbH im Auftrag von Skipiol Immobilien errichtet hat. 2019 war Baubeginn, 2020 bereits die Fertigstellung.

Rund 100.000 Kilowattstunden pro Jahr

Die Photovoltaikanlage auf dem Dach erzeugt mit ihren 306 Solarmodulen und 99,45 Kilowatt Peak (kWp) Leistung rund 100.000 Kilowattstunden im Jahr. Das entspreche einer Einsparung von etwa 60 Tonnen CO2, erklären die SWK. Umgerechnet müssten etwa 4.800 Bäume gepflanzt werden, um eine solche Einsparung zu erzielen. Dazu versorgt vor dem Gebäude eine Schnellladestation mit einer Leistung von 50 kW vier Elektrofahrzeuge mit Strom. Steigt der Bedarf, kann das Angebot erweitert werden.

Die SWK konnten den Energiebedarf des Bürogebäudes in der Planung berechnen. In Bürogebäuden nimmt der Strombedarf einen Anteil von rund 70 Prozent vom gesamten Energiebedarf ein, erklärt Markus Vollmer, SWK Vorstand. Auch für den Kunden sei Sonnenenergie die preisgünstigste Variante bei der Energieversorgung. Vor allem tagsüber fällt der Energieverbrauch in Büros an – also dann, wenn die Photovoltaikanlage Strom liefert. Stromspitzen im Sommer – dann, wenn die Leistung der Solaranlage am höchsten ist – können direkt in die Klimaanlage fließen und für Kühlung der Räume sorgen, betont Rainer Nauerz, SWK Vorstand.

Rund ein Drittel des Strombedarfs selbst erzeugt

„Rund ein Drittel der benötigten Strommenge wird aus eigener Erzeugung gedeckt“, freut sich Gabriele Skipiol über den wirtschaftlichen und ökologischen Vorteil. „Das ist der günstigste Mieterstrom, den man haben kann.“ Für den Anteil an Strom, der nicht selbst erzeugt wird, hat Skipiol sich für die Versorgung mit 100 Prozent klimaneutralem Strom durch die SWK entschieden und setzt damit weiter auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit.

Hochmoderne Haustechnik bietet unter anderem eine Klima- und Lüftungsanlage, Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Sie sorgen für die richtigen Temperaturen beim Arbeiten. Innen und außen wird das Gebäude mit LED-Beleuchtung erhellt. „Unsere Technik ist hochwirtschaftlich. Wir liegen 30 Prozent unter den geforderten Werten des Energieausweises“, betont Dirk Pfeiffer, Prokurist und Architekt, der die Projektleitung hatte.

Das Besondere am Gebäude ist die flexible Aufteilung der Flächen. Von 100 bis über 3000 Quadratmetern können angemietet werden und individuell aufgeteilt werden, ganz nach den Bedürfnissen der Mieter. „Der Vorteil des Konzeptes ist: Firmen können hier wachsen“, sagt Bauherrin Gabriele Skipiol. Die Bayerische Versicherungskammer und eine Filiale der Barbarossa-Bäckerei haben schon im Erdgeschoss des zweiflügeligen Gebäudes ihre Räume bezogen.