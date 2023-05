Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im zweiten Anlauf hat es funktioniert: Die dritte von vier Turbinen für das neue Gasheizkraftwerk der Stadtwerke (SWK) wurde am Freitag in Position gebracht. Am Montag wird das rund 60 Tonnen schwere Bauteil montiert.

Es war eine Sache von einer guten halben Stunde, dann war die Turbine vom Transporter abgeladen, hing kurz am Haken eines 500-Tonnen-Krans und wurde schließlich in Position gebracht. Nun ruhe die von der