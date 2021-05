Wie halten es die Verkehrsbetriebe der Stadtwerke Kaiserslautern mit der Einhaltung der in der Corona-Zeit notwendigen Regelabstände von mindestens 1,5 Metern in ihren Bussen, wenn ab Montag alle Fahrgäste einen Mund- und Nasen-Schutz tragen? Das war für viele Leser gestern ein Thema.

Boris Flesch, der Leiter der Verkehrsbetriebe, antwortete darauf mit einer klaren Aussage. „Wir können den Abstand nicht in jedem Fall gewährleisten. Wir werden versuchen, so zu fahren, dass wir den Abstand einhalten können“, sagte er. Gleichwohl machte Flesch die Einschränkung, dass es bei zunehmenden Fahrgastzahlen auch vorkommen könne, dass die Abstandsregel nicht einzuhalten sei. Er kündigte an, Verstärkerbusse einzusetzen, wo erkennbar werde, dass es enger im Bus zugehen könnte.

Schutz für Erzieherinnen

Wie geht die Stadt Kaiserslautern mit Erzieherinnen um, die zu Risikogruppen selbst gehören oder Kontakt zu Risikogruppen haben? Eine Beschäftigte in einer Kaiserslauterer Kita meldete sich und schilderte, dass sie zwar nicht direkt zur Risikogruppe gehört. Sie pflegt aber zu Hause Angehörige und habe Angst, dass sie als Überträgerin des Virus auf ihre Angehörigen fungieren könne. Wird seitens der Stadt darauf im Umgang der Erzieherinnen mit Kindern Rücksicht genommen?

Die Stadtverwaltung erklärte, der Notbetrieb in den Kitas sei derzeit so geregelt, dass nur ein Teil der Erziehungskräfte direkten Kontakt mit den Kindern habe. Generell gelte, dass Erziehungskräfte, die selbst zur Risikogruppe gehören, nicht direkt in der Kinderbetreuung eingesetzt würden und andere Aufgaben im Hintergrund übernähmen.

Bei Erziehungskräften, die nur indirekt betroffen sind, weil Angehörige betreut werden, die zur Risikogruppe gehören, könne Urlaub oder eine unbezahlte Freistellung gewährt werden, so die Stadtverwaltung. In diesen besonderen Fällen könne darüber hinaus im persönlichen Gespräch mit der Kita-Leitung besprochen werden, ob und inwieweit weitere Schutzmaßnahmen im Einzelfall ermöglicht werden könnten.

Schutz für Pflegepatienten

Ein Leser thematisierte die Mundschutzpflicht. Ein ambulanter Pflegedienst kommt in sein Haus, um bei ihm die Stützstrümpfe an- und wieder auszuziehen. Er beklagte, dass der Pflegedienst ohne regelmäßigen Mundschutz arbeitet.

Wir fragten nach bei der Ökumenischen Sozialstation Kaiserslautern, dem größten Anbieter von Pflegedienstleistungen in der Stadt, wie er das Thema handhabt. Die stellvertretende Pflegedienstleiterin Sonja Wienägge betonte, dass ihre Mitarbeiter angewiesen sind, bei jedem Einsatz Mundschutz zu tragen. Die Mitarbeiter hätten Handschuhe und Desinfektionsmittel. Sie böten ihren Pflegepatienten auch aus ihrem Bestand Gesichtsmasken an, um damit auch die Mitarbeiter vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen.