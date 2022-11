Zusammen mit dem Porsche Zentrum Kaiserslautern haben die SWK Stadtwerke Kaiserslautern sechs Schnellladepunkte mit einer Leistung von 150 kW pro Ladesäule geschaffen. Das Autohaus stellt die dafür benötigten Parkplätze zur Verfügung. An drei Ladesäulen können bis zu sechs Elektrofahrzeuge geladen werden, heißt es in der Mitteilung. Direkt an der A6 gelegen, biete der Schnellladepark „mehr Mobilität für alle Reisenden“ und verdichte das öffentliche Ladenetz der SWK innerhalb von Kaiserslautern. Die HPC-Ladesäulen (High Power Charging) am Porsche Zentrum zeichnen sich laut SWK dadurch aus, dass sich die Ladezeit für Elektrofahrzeuge deutlich reduziert. Nach einem Ladevorgang von 20 bis 30 Minuten sei der Akku – je nach Fahrzeugtyp – nahezu vollständig wieder aufgeladen. Die Zahlung erfolgt über eine SWK-Ladekarte, über einen QR-Code oder per App.