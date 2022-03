Nachdem das Wirtschaftsministerium am Mittwochmorgen die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas ausgerufen hat, versichern die SWK (Stadtwerke Kaiserslautern), gut vorbereitet zu sein.

Wegen des Kriegs in der Ukraine rückt die Versorgung mit Energie in den Fokus. Zu den ersten Sicherungsmechanismen in ganz Europa zählt das Ausrufen einer Frühwarnstufe. „Auch wenn die Wahrscheinlichkeit einer lokalen oder gar nationalen Gasversorgungskrise immer noch gering ist, haben der Gesetzgeber und die Unternehmen der Gaswirtschaft für einen solchen Fall Vorsorge getroffen“, teilen die SWK mit.

Wie für alle Unternehmen der Gaswirtschaft „gehört es zur täglichen Arbeit, die Gasversorgung für unsere Kunden stets sicher und störungsfrei zu gewährleisten“, versichert die städtische GmbH. Die Branche sei vorbereitet, denn die Sicherheitsmechanismen seien keinesfalls neu. „Die Gasinfrastruktur ist eng vernetzt – auch über Europa hinaus – und deshalb sehr leistungsfähig. Wir haben viele Ferngasleitungen und Gasverteilernetze, die das Gas zuverlässig zu allen Kunden transportieren. Nicht zu vergessen sind die Speicherkapazitäten in Deutschland, die zu den größten in der EU gehören. Diese Gasspeicher sind über ganz Deutschland verteilt.“, erklärt Rainer Nauerz, technischer Vorstand der SWK.