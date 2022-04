Wer in Kaiserslautern in einem Mehrparteien-Haus wohnt, das mit Fernwärme geheizt wird, dem fehlt möglicherweise noch die Abrechnung für 2021. Die Stadtwerke berichten auf RHEINPFALZ-Nachfrage von einem Software-Problem. Die Rechnungen seien aber auf dem Weg.

Im März wurde Jürgen Werle stutzig. Seine Abrechnungen für Strom, Wasser und Abwasser fürs vergangene Jahr waren bereits Ende Januar zu ihm ins Haus geflattert. Einzig die Abrechnung für die Fernwärme fehlte noch. Auch waren keine Abschlagszahlungen für Fernwärme vom Versorger Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) abgebucht, berichtete der Leser der RHEINPFALZ.

Wie die SWK mitteilen, sind die so genannten Heizkostenverteilrechnungen – die erstellen die SWK im Auftrag des Vermieters als Wärmerechnung für jede Wohneinheit einer Immobilie – fürs vergangene Jahr tatsächlich noch nicht raus. Das soll aber in dieser Woche geschehen. Grob gesprochen rechnen die SWK auf Basis des gesamten Verbrauchs einer Immobilie aus, was die einzelnen Parteien eines Mehrfamilienhauses an Fernwärme verbrauchen und fertigen dann entsprechende Abrechnungen. Die Verbraucher zahlen übers Jahr verteilt Abschläge für ihre Fernwärme. „Im Prinzip können Sie sich das so vorstellen, wie eine nachgelagerte Rechnung, die man auch von der Nebenkostenabrechnung kennt“, teilen die SWK dazu mit.

Fehlersuche war aufwendig

Bei einigen Häusern habe es Probleme mit der für die Abrechnungen eingesetzten Software gegeben. Das habe die Qualitätssicherung der Stadtwerke ermitteln können. Laut Unternehmen sind nicht alle Objekte betroffen, es handle sich aber auch nicht um Einzelfälle. „Das Problem musste identifiziert und gemeinsam mit unseren Dienstleistern behoben werden“, so die SWK. Die Tücke hat dabei aber offenbar im Detail gesteckt, die Fehlersuche habe sich als aufwendiger als ursprünglich gedacht herausgestellt. Mittlerweile sei aber die Lösung in Sicht, die Rechnungen in der Mache, heißt es aus der SWK-Zentrale.

Die Jahresabrechnungen für Strom, Gas und Wasser gehen den Kunden in der Regel noch im Januar zu, die Heizkostenverteilrechnung bei der Fernwärme sei meist erst im Februar fertig, so die SWK, die nach eigenen Angaben jährlich etwa 90.000 Jahresrechnungen (Strom, Gas, Wasser, Abwasserbescheide und Fernwärme) versendet, meistens kombiniert in einer Rechnung. Dazu kommen noch einmal rund 5500 besagter Heizkostenverteilrechnungen.

Kunde befürchtet hohen Abschlag

Jürgen Werle befürchtet nun, dass er im laufenden Jahr, bedingt durch die Verzögerung bei der Abrechnung, womöglich im April einen recht hohen Abschlag zahlen muss, da er ja im Februar und März keine Zahlung leisten konnte. Die SWK entkräften die Befürchtung. Der Abschlagsplan für Wärmeverteilrechnungen mit Stichtag 31. Dezember beginne ohnehin jedes Jahr erst zum 1. März. Insofern fehle dem Kunden durch die Verzögerung lediglich der erste Abschlagsbetrag zum 1. März. Zum 1. April habe – auch wenn die Rechnung noch nicht erstellt war – „vorsorglich der manuell angelegte Abschlagsplan“ gegriffen, teilten die SWK mit. Die Anzahl der Abschlagszahlungen reduziere sich aufs Jahr um eine Zahlung, dafür werden die anderen „leicht erhöht“, heißt es vonseiten der Stadtwerke Kaiserslautern.