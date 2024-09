Drei Tage swingen, shoppen, schlemmen und flanieren. Am Donnerstag beginnt das beliebte Barbarossafest „Swinging Lautern“. 30 Musiker werden in der Innenstadt für Stimmung sorgen. Das Programm hat aber noch einiges mehr zu bieten.

Musikliebhaber und Genießer dürften bei „Swinging Lautern“ gleichermaßen auf ihre Kosten kommen, versprechen die Organisatoren der Veranstaltung, die Werbegemeinschaft und das Citymanagement Kaiserslautern. Die musikalische Angebot ist breit gefächert. Darüber hinaus haben sich die Mitgliedsbetriebe der Werbegemeinschaft besondere Aktionen für große und kleine Besucher ausgedacht. Zum Beispiel verspricht die Brautmodenschau am Freitag, 6. September, um 18 Uhr in der Fackelstraße, ein Hingucker zu werden. Auf die kleinen Besucher wartet in der Fackelstraße neben dem Kinderkarussell wie in jedem Jahr eine Hüpfburg – das „Schloß Wichtelmann“.

Ob Swing, Blues, Boogie, Jazz, Soul oder Salsa: Auf den Bühnen auf dem Altenhof, dem Schillerplatz, vor der Stiftskirche, dem Stiftsplatz und K in Lautern präsentieren die Bands ihr Können. „Swinging Lautern“ wird offiziell am Donnerstag, 5. September, um 18 Uhr am Altenhof durch Oberbürgermeisterin Beate Kimmel, Franz Wosnitza und den Vorsitzenden der Werbegemeinschaft, Volker Stephan, mit musikalischer Begleitung einer Marching Band eröffnet. Ab 19 Uhr sorgen dort die „Bruise Brassers“ – eine neunköpfige Formation aus dem Saarland – mit Bläsersätzen und Hits der 1970er bis 1990er Jahre für eine groovige Party. Musik gibt es am Eröffnungstag zudem am Stiftsplatz, dem Schillerplatz und an der Stiftskirche.

Einkaufsbummel und Open-Air-Kino

Damit die Besucher einen entspannten Einkaufsbummel in der Lauterer Innenstadt erleben können, haben sich die Mitgliedsbetriebe der Werbegemeinschaft einige Aktionen einfallen lassen. In der Riesenstraße wird zum Beispiel bei der Bäckerei Kissel wieder „Bäckmann“, das Maskottchen der deutschen Innungsbäcker, zur Verkostung einladen. In der Marktstraße bietet die Firma Pallmann an allen Festtagen einen Sonderverkauf von hochwertigem Porzellan und Glas zu reduzierten Preisen an, und über den Dächern der Stadt lädt K in Lautern zum Open-Air-Kino ein. Karten im Vorverkauf gibt es beim Central-Kino in der Münchstraße.

Am Stand der Werbegemeinschaft, der Tourist Info und an weiteren Verkaufsständen werden die „Swinging Lautern“-Hüte für fünf Euro zum Kauf angeboten. All jene können ihr Talent denn auch beim Hütchenspiel unter Beweis stellen. Darüber hinaus wird das Programm durch die Angebote der Gastro-Szene in der Innenstadt ergänzt.

Info

Mehr Infos zum Barbarossafest, den Auftritten und Aktionen gibt es auf der Internetseite www.werbegemeinschaft-kl.de und in der Stadt-KL-App.