Nach zwei Jahren Pandemie-Pause liegt in der Innenstadt wieder Swing in der Luft. „Man bekam ja schon Entzugserscheinungen“, sagte Oberbürgermeister Klaus Weichel am Donnerstagabend bei der Eröffnung des Barbarossa-Festes „Swinging Lautern“ auf der Bühne am gut besuchten Altenhof. Neben Aktionen der Werbegemeinschaft „Kaiser in Lautern“ und Kulinarischem in den Pagodenzelten am Altenhof, dem Schillerplatz und vor der Stiftskirche wird es bis Samstagnacht 37 Konzerte geben. 260 Musiker bringen auf den Bühnen oder in der Fußgängerzone Musik in die Stadt. Den Auftakt machte der musikalische Leiter von „Swinging Lautern“ Franz Wosnitza mit einer „Festival-Überraschungs-Band“, wie er lachend sagte, die er aus Musikern verschiedener Combos zusammengetrommelt hatte. Nicht eine Probe gab es, sagte Wosnitza. Gehört hat man das nicht.