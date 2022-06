Der Weilerbacher Pianist ist Mitglied zweier Formationen. Er steht mit dem Modern Swing Quartet und der Formation My Funny Cellotine auf den Bühnen.

Am Sonntag, 26. Juni, 11 Uhr, tritt das Modern Swing Quartett zum Jazzfrühschoppen beim Verein KulturArt im Otterberger Haus Jörg, Hauptstraße 98, auf. Das Repertoire der Band, die seit 2008 besteht, reicht von altbekannten Swing-Standards bis zu modernen Stücken von Herbie Hancock. Durch den Verzicht auf ein Schlagzeug kann man einerseits auf großen wie kleinen Bühnen spielen, auf der anderen Seite ist ein extrem subtiles, kammermusikalisches Spiel möglich. Die E-Gitarre bereichert mit sparsam eingesetzten Sounds das Klangspektrum. Manfred Pfeifer (Saxophon, Querflöte, Mundharmonika), Dieter Schmidt (Klavier), Thomas Coressel (E-Gitarre) und Frank Göttel (Kontrabass), alle Lehrer der Kreismusikschule Kaiserslautern, swingen grandios.

Das Programm umfasst rund 50 Stücke. Die Corona-Pause nutzten die Musiker zur Produktion eines Videoclips, der unter „Modern Swing Quartet 2020“ auf Youtube zu sehen ist. Zu erleben ist die Band auch am Samstag, 16. Juli, 18 Uhr, an der Minigolfanlage am Gelterswoog, am Freitag, 2. September, 15 Uhr, bei Swinging Lautern und am Sonntag, 25. September, 17 Uhr, in der protestantischen Kirche Mackenbach.

Einsprengsel zeitgenössischer Musik

Dieter Schmidt hat noch eine zweite Formation mit dem Namen „My Funny Cellotine“. Die Musik des Trios ist genauso besonders wie der Name. Die Melodielinien der Cellistin Christine Rutz und die Improvisationen der Jazzmusiker Thomas Seibel (Gitarre) und Dieter Schmidt (Piano) verschmelzen zu einem faszinierenden kammermusikalischen Klang. Das Repertoire umfasst Jazzklassiker und weniger bekannte Stücke, die in dieser Besetzung einen wohlklingenden Charme entwickeln. Eine Besonderheit sind gelegentliche Einsprengsel zeitgenössischer Musik von Hans Werner Henze oder Paul Hindemith. Unter „My Funny Cellotine live 2021“ ist die Gruppe auf Youtube zu hören. Die nächsten Auftritte von „My Funny Cellotine“ sind am Sonntag, 17 Uhr, in der evangelischen Stadtkirche Kusel und am Sonntag, 10. Juli, 17 Uhr, in der protestantischen Kirche Mackenbach.