Das Pasadena Roof Orchestra spielt am Samstag, 19. Oktober, 20 Uhr, live in der Fruchthalle. Die Geschichte der Band reicht bis in die späten 60er Jahren zurück. John Arthy gründete am 3. November 1969 das Pasadena Roof Orchestra. Zuvor hatte er über eine Anzeige Arrangements für eine Tanzband gesucht. Zufällig antwortete ihm eine Dame aus Manchester, die ihm fast 2000 Originalarrangements aus den 20er und 30er Jahren anbot. Das erste Musikstück auf dem riesigen Stapel war die Melodie von Harry Warren „Home in Pasadena“. Damit war der Name des Orchesters geboren. Der Zusatz „Roof“ (Dach) wurde gewählt, da viele Hotels in den 20er und 30er Jahren eine Dachterrasse hatten, auf der natürlich das Dachorchester spielte. Seit den 70er Jahren professionalisierte sich das Pasadena Roof Orchestra und erzielte internationale Erfolge, so auch in Deutschland. Seit über 50 Jahren gastiert das Orchester erfolgreich in der ganzen Welt. Neben den Konzerten wurden seit der Gründung 19 Alben veröffentlicht und für die beiden Spielfilme „Comedian Harmonists“ von Joseph Vilsmaier und „Schöner Gigolo, armer Gigolo“ von David Hemmings wurden die Instrumentalteile eingespielt. Geboten wird am 19. Oktober ein Abend mit Tanzmusik aus den rauschenden 1920er und eleganten 1930er Jahren von Komponisten wie Irving Berlin, George Gershwin, Duke Ellington und vielen mehr, gespielt von einem der renommiertesten zeitgenössischem Swing-Jazz Orchester der Welt. Karten zu 26 Euro gibt es online unter eventim-light.com