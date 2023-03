Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Verbandspokalspiel des SV Steinwenden gegen den TuS Hohenecken stand unter keinem guten Stern: Es wurde kurz nach der Pause beim Stand von 1:0 für den SVS wegen eines Gewitters abgebrochen. Am Sonntag müssen beide Teams auswärts ran und stehen auch da vor schwierigen Aufgaben.

Der SV Steinwenden will am Sonntag, 15 Uhr, bei Jahn Zeiskam seinen momentanen positiven Lauf in der Verbandsliga fortsetzen. Im Pokal ging der SVS durch einen Treffer von Elias Schulze in Führung.