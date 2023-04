Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sven Müller und Tessa Dietrich lassen beim Target Sprint in der Schweiz der Konkurrenz keine Chance. Nun steht am 17. Juli im heimischen Steinwenden die Qualifikation zur World-Tour an.

Beim Target-Sprint-Wettkampf in der Schweiz in Zwillikon präsentierten sich die Sportler vom Schützenverein Steinwenden-Weltersbach Sven Müller und Tessa Dietrich in überzeugender Form. Sven