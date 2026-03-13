Der SV Steinwenden will weiter Punkte für den Klassenverbleib sammeln. Nach drei Niederlagen seit der Winterpause wird das Polster zu den Abstiegsrängen dünner.

Am vergangenen Wochenende musste sich der SVS knapp dem Tabellenzweiten TB Jahn Zeiskam geschlagen geben. Steinwendens Trainer Sascha Hammann zieht aber auch positive Schlüsse aus der Niederlage: „Ich war mit dem Spiel nicht unzufrieden, ganz und gar nicht. Wir haben das gut verteidigt, es war ein klarer Plan erkennbar, wir hatten eine gute Laufbereitschaft auf dem Platz, ein gutes Zweikampfverhalten. Dementsprechen bin ich mit dem Spiel absolut zufrieden.“

Nur das Ergebnis stimmte am Ende nicht. Aus Hammanns Sicht waren die Wechsel und fehlende Ausdauer mögliche Gründe: „Ich hätte gern einen Punkt mitgenommen. Mit fortlaufender Spieldauer sind bei dem ein oder anderen die Kräfte geschwunden, die Wechsel haben nicht gesessen und dann sind wir immer mehr unter Druck geraten.“

Gegner auf Augenhöhe

Die nächsten sieben Partien bestreitet der SVS allesamt gegen Konkurrenten in der unteren Tabellenhälfte. Davon stehen vier Teams tabellarisch hinter Steinwenden, während die anderen drei maximal zwei Punkte Vorsprung haben. Dass die kommenden Wochen entscheidend sein können, weiß auch Hammann: „Jetzt kommt die Phase mit Gegnern, die auf Augenhöhe, beziehungsweise aus unserer Tabellenregion sind. Und speziell gegen Herxheim haben wir noch was gut zu machen.“

Das erste Aufeinandertreffen mit dem SV Viktoria Herxheim verlor der SVS zuhause mit 0:3. Laut Hammann, „mit das schlechteste Spiel der Saison“. Auch wenn Herxheim momentan nur zwei Punkte vor Steinwenden liegt, weiß der SVS-Coach, welche Qualitäten der kommende Gegner zu bieten hat: „Es ist ein Gegner, der aus der Oberliga runter kam, der am Anfang seine Probleme hatte, mittlerweile aber sehr gefestigt ist. Es ist eine sehr gute Mannschaft, sie sind spielerisch sehr gut und haben sehr viele gute Einzelspieler. “

Vom Kader überzeugt

Bis auf Rückkehrer Jonas Heinz, kann Hammann auf denselben Kader zurückgreifen wie in der Vorwoche. Und von diesem Aufgebot ist der Trainer auch durchaus überzeugt: „Wir haben einen guten Kader zur Verfügung und das wollen wir am Sonntag unter Beweis stellen.“

Nachdem auch Herxheim im letzten Spiel eine Niederlage hinnehmen musste, zeigt Hammann sich zuversichtlich: „Wir werden versuchen, zu analysieren, was wir gegen den Gegner besonders gut machen müssen, worauf wir achten müssen. Dann bin ich überzeugt davon, dass wir ein besseres Spiel machen als in der Hinrunde und uns das erste mal in der Rückrunde mit Punkten belohnen.“