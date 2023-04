Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach einer wetterbedingten Zwangspause empfängt der SV Steinwenden am Samstag, 16 Uhr, in seinem Kerwespiel den Aufsteiger TSG Bretzenheim. Der TuS Hohenecken will nach der Auswärtsniederlage in Zeiskam zurück in die Erfolgsspur und am Sonntag, 15 Uhr, gegen den Oberliga-Absteiger FC Speyer seine Heimserie weiter ausbauen.

Land unter in Rüssingen. Statt um Verbandsligapunkte kämpften die Verantwortlichen erfolglos mit den Wassermassen, und das Spiel gegen Steinwenden musste wegen Starkregens ausfallen. Für