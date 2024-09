Der Sieg gegen Rüssingen hat dem SVS-Team Selbstvertrauen gegeben. Bei der starken SG Eintracht Bad Kreuznach müssen sie einen Spieler besonders im Auge haben.

Mit breiter Brust macht sich der Fußball-Verbandsligist SV Steinwenden am Sonntag auf dem Weg zum Auswärtsspiel bei der SG Eintracht Bad Kreuznach (15 Uhr ). Der SVS hat durch den Sieg gegen den TuS Rüssingen Selbstvertrauen getankt.

Einfach wird die Aufgabe für die Elf von Sascha Hammann jedoch nicht, denn Steinwenden tritt beim Spitzenreiter der Verbandsliga Südwest an. Nach acht Spieltagen hat Bad Kreuznach 18 Punkte auf dem Konto. Die SG-Niederlage am Wochenende gegen Jahn Zeiskam zeigt jedoch, dass sicherlich ein nicht unschlagbarer Gegner auf Steinwenden wartet. Beim SVS geht man die Aufgabe mit Respekt, jedoch ohne Angst an.

SVS-Coach hält große Stücke auf Bad Kreuznach

„In meiner Rodenbacher Zeit vor zwei Jahren hatte ich bereits in der Landesliga gegen Bad Kreuznach gespielt. Da ist mir aufgefallen, dass die Mannschaft spielerisch brutal gut war, individuell sehr gut besetzt sowie ein hervorragendes taktisches Verhalten auf den Platz legt. Das hat sich sicher bis heute nicht geändert. Sie werden uns wohl alles abverlangen, da sie spielerisch zu den besten Mannschaften gehören“, sagt SVS-Spielertrainer Sascha Hammann. Jedoch werde man den eigenen Spielstil nicht groß ändern, da jeder Gegner auch Schwächen habe.

Ein besonderes Augenmerk muss der SVS auf Kreuznachs Kapitän und Spielgestalter Deniz Darcan legen. Ausgebildet im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FSV Mainz 05 gehört er mit sechs Treffern und zwei Torvorlagen zu den Top-Scorern der Liga. In der Vorsaison hat der SVS gegen die Kreuznacher kein Tor erzielen können. Zu Hause trennte man sich 0:0, im Rückspiel verlor der SVS mit 0:2. Wieder zur Verfügung stehen Jonas Heinz, Anton Artemov, David Höft und Max Lorenz. Hinter dem Einsatz von Florian Hasemann steht noch ein Fragezeichen. Somit kann Hammann fast aus dem Vollen schöpfen, der Kader ist im Vergleich zu den Vorwochen deutlich besser aufgestellt.