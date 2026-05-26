Trotz einer Niederlage bei der TSG Bretzenheim, gab es keine schlechte Stimmung beim SV Steinwenden. Nach der Partie gibt es noch etwas für die SVS-Geschichtsbücher.

Mit einer großen Portion Vorfreude war der SV Steinwenden nach Mainz in den Stadtteil Bretzenheim gereist. Mit dabei waren über 70 SVS-Anhänger, die Ihre Mannschaft begleiteten und den Fan-Bus rappelvoll machten. Das Trainerteam gab Spielern aus der zweiten Reihe ihre Einsätze beziehungsweise Startelfdebüts, der Klassenverbleib war ja bereits eine Woche zuvor erreicht worden.

Die Gastgeber spielten auf Sieg, um ihre Minimalchance auf den Klassenverbleib noch zu erhalten, und schauten gleichzeitig was parallel Konkurrent FK Pirmasens 2 im seinem Spiel machte. Zur Pause führte Bretzenheim bereits 3:0. Seungwon Ko (5.), Lukas Fischer (33., Strafstoß) und Lars Frick (39.) brachten Ihre Mannschaft im Führung. Steinwenden wollte den vielen mitgereisten Anhängern die gute Laune erhalten und schaffte durch Leon Stibitz (58.), Nico Trapp (60.) und Leon Schmitt (77.) den Ausgleich. Als danach beide Mannschaften auf Sieg spielten, die Gastgeber mussten, um ihre Minimalchance zu erhalten, erzielte Moritz Sonnenschein in der 85. Minute den Siegtreffer für die Gastgeber.

Kapitäne gehen von Bord

Die 3:4-Niederlage trübte die Stimmung im SVS-Lager allerdings nicht. Am Abend auf der Saisonabschlussfeier im Steinwendener Vereinsheim wurden die Spieler verabschiedet, die den Verein verlassen oder Ihre Schuhe an den Nagel hängen. Besonders hervorzuheben waren die Verabschiedungen der Kapitäne Benny Fuchs und André Forsch. Beide prägten jahrelang das SVS-„Wir Gefühl“ und wurden mit Ovationen von den Anhängern gefeiert. Als der Abend fast nicht mehr schöner werden konnte, nutzte SVS-Rollifahrer und Fan Carsten Ratka die Gelegenheit, seiner Melanie Ballbach einen Heiratsantrag zu machen, der mit dem Ja seiner jetzt Verlobten in die SVS-Geschichtsbücher eingehen wird.