Mit einer großen Portion Vorfreude fährt der SV Steinwenden am Sonntag zum letzten Saisonspiel nach Bretzenheim.

Der Tradition verpflichtet, fährt die Mannschaft am letzten Spieltag, wenn alle Spatzen bereits gefangen und die Saisonziele erreicht sind, mit einem Fanbus.

Auch in diesem Jahr steht eine Reise in den Mainzer Stadtteil Bretzenheim an. Anpfiff der Partie ist um 15 Uhr. Als Belohnung für den eingetüteten Klassenerhalt trainierte die Mannschaft unter der Woche nicht, lediglich das Abschlusstraining am Freitag, ein gemeinsames Beachvolleyball-Turnier, war für die Spieler Pflicht. Auch wenn der Saisonabschluss im Anschluss an das Auswärtsspiel am späten Abend in Steinwenden gefeiert wird und verdiente Spieler und Trainer verabschiedet werden, ist man gewillt mit einem Erfolgserlebnis die Rückreise anzutreten.

Bei einem Sieg würde auch die 40-Punkte-Marke erstmalig in der Vereinsgeschichte fallen - und ein noch besseres Tabellenabschlussbild winken.