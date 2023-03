Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dem SV Steinwenden gelang mit einem 4:2 gegen den VfR Baumholder der dritte Sieg in Folge. Damit schaffte der SVS den Anschluss an die Spitzengruppe in der Verbandsliga Gruppe I. Das Spiel wurde zunächst durch eine strittige Szene geprägt.

Schiedsrichter Julian Kuhn übersah in der 11. Minute eine klare Abseitsstellung eines VfR-Angreifers. Im nachfolgenden Laufduell brachte Moritz Rödel seinen Gegenspieler eindeutig im Strafraum zu