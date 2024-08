Das Ergebnis war eindeutig und brachte den SV Steinwenden eine Runde weiter im Verbandspokal. Mit 7:1 besiegte er den SV Kirchheimbolanden auf dessen Platz. Die Energie aus dem Sieg will das Team mitnehmen in ein besonderes Spiel am Samstag.

Der SV Steinwenden hat am Mittwochabend einen souveränen 7:1 (3:1)-Auswärtserfolg in der dritten Runde des Südwestdeutschen Pokals beim Landesligaaufsteiger SV Kirchheimbolanden gelandet. Vor 100