Nach der deutlichen 2:5-Niederlage in Hohenecken empfängt der SV Steinwenden am Samstag, 16 Uhr, die SG Bad Kreuznach. Trotz nach wie vor schwieriger Personalsituation will der SVS vor heimischem Publikum sein Kerwespiel gewinnen.

Steinwenden verspielte in Hohenecken eine frühe 2:0-Führung. Am Ende stand eine deutliche Niederlage, die besonders wehtat, da der SVS die ersten 30 Minuten des Spiels total im Griff hatte. Der Knackpunkt