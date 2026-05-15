Mit einer großen Portion Selbstvertrauen geht der SV Steinwenden in sein letztes Heimspiel. Zu Gast ist am Sonntag um 15 Uhr Basara Mainz. Ein Gegner mit Aufstiegsambitionen.

Vor einigen Wochen sah die Lage noch etwas düster aus. Niederlagen hagelte es, zwischendrin ein bis zwei Punkte, die der SV Steinwenden durch Unentschieden holte. Doch schaut man auf die Ergebnisse der letzten vier Spiele, so spricht der aktuelle Trend eindeutig für den SVS. Zehn der möglichen zwölf Punkte holte die Mannschaft von Interimscoach Daniel Meisenheimer mit seinem Assistenten Tobias Fauß. So hat sich der SVS in die komfortable Situation gebracht, mit einem Punkt aus den letzten beiden Spielen gegen Basara Mainz und zum Abschluss gegen den direkten Konkurrenten Bretzenheim den Klassenverbleib zu sichern.

SV Steinwenden schlägt den Meister

Möglich gemacht hat diese Ausgangssituation der überraschende 5:4-Sieg am letzten Sonntag beim Meister und Oberliga-Aufsteiger Mechtersheim. Von einem „verdienten Sieg“ sprach Mechtersheims Sportlicher Leiter Heiko Magin, „ Steinwenden hat es mehr gewollt“. Bis zur dritten Minute der Nachspielzeit lag Steinwenden 3:4 hinten, binnen 120 Sekunden drehte man die Partie und entführte so drei wichtige und sicher nicht eingeplante Punkte.

Mit den Mainzern, die von Ex-Bundesliga-Profi Shinji Okazaki trainiert werden, kommt eine spielstarke Mannschaft, die auf Platz drei liegt. „Wir können voller Selbstvertrauen sein, die Ergebnisse zuletzt zeigen, dass wir auch gegen spielstarke Teams dagegenhalten können. Es wären schön, wenn wir mit einem Punkt oder Sieg den Klassenerhalt vor heimischer Kulisse perfekt machen können“, so Co-Trainer Fauß.