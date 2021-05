Im ersten Saisonvorbereitungsspiel trifft der SV Steinwenden gleich auf einen hochkarätigen Gegner. Am Samstag, 11 Uhr, ist der SVS zu Gast beim Regionalligisten FC 08 Homburg. Zum Auftakt der Testspiele steht das neuformierte Team von Trainer Daniel Meisenheimer gleich vor einer sehr großen, aber auch sehr attraktiven Herausforderung.

Auch für den FCH ist das Spiel am Samstag die erste Partie nach der Corona-Pause. Homburg geht mit einem stark verkleinerten Kader und einem neuen Trainer in die Saison. Nach dem Verlust von einigen Leistungsträgern steht man vor einem Umbruch. Der bisherige Cheftrainer Jürgen Luginger ist kurzfristig und überraschend als Sportdirektor zum Rivalen 1. FC Saarbrücken gewechselt. Nun gilt es für den neuen Coach Matthias Mink, nach seinem Amtsantritt am Montag dieser Woche, schnell eine Stammformation zu finden. Aus diesem Grund hat man vor dem Trainingslager kurzfristig das Freundschaftsspiel gegen den Verbandsligisten SVS angesetzt. Da die Saarpfälzer aber bereits am 15. August im Viertelfinale des Saarlandpokals antreten, ist die Partie gegen den SV Steinwenden für den FCH mehr als ein gewöhnliches Testspiel.

Wertvolle Erkenntnisse gewinnen

Ursprünglich sollte als Bonbon für die treuen Anhänger in Steinwenden gespielt werden. In Rheinland-Pfalz dürfen im Gegensatz zum Saarland jedoch in Testspielen, bedingt durch die Corona-Auflagen, nur wenige Spieler im Kader sein und zum Einsatz kommen. Da Matthias Mink aber diese Partie im Hinblick auf das wichtige Pokalspiel sehr ernst nimmt und er schnell wertvolle Erkenntnisse gewinnen muss, findet das Spiel auf dem Gelände des SC Ludwigsthal (Stadtteil Neunkirchen) statt. Zuschauer sind für die Partie zugelassen. Steinwendens Trainer Meisenheimer erwartet eine spannende Aufgabe. „Homburg wird hoch motiviert sein. Bei einem Trainerwechsel müssen die Spieler voll da sein, wenn sie im Pokalspiel eingesetzt werden wollen.“ So lautet seine Einschätzung des Gegners.

Ein schnelles Wiedersehen gibt es für die beiden Neuzugänge des SVS, Nico Christmann und Alex Veilikov, die zusammen in der Jugend des FCH gespielt hatten. Auch SVS Torwarttrainer Florian Fromlowitz hat eine Homburger Vergangenheit.

Die besondere Situation der Saarländer in der frühen Phase der Vorbereitung macht dieses Spiel auch für den SV Steinwenden zu einer reizvollen und anspruchsvollen Herausforderung. Ein lauer Kick ist trotz Sommer und Freundschaftsspiel nicht zu erwarten, und das Team von Trainer Daniel Meisenheimer steht vor einem echten Prüfstein. Nach bisher eher entspannten Trainingseinheiten geht laut Meisenheimer für den SV Steinwenden jetzt die Vorbereitung in die intensive Phase. Sein Hauptziel ist es, die Abläufe auf dem Platz zu testen und zu beobachten, wie sich die Spieler gegen einen starken Gegner präsentieren.