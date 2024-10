Einen holprigen Start in die Zweite Bundesliga Südwest erlebten die Luftgewehrschützen des SV Schopp. Sie traten am Sonntag in Rheinzabern an. Schopp traf gleich zu Beginn auf Gastgeber Jockgrim – mit Hindernissen.

Die Schützen wurden durch einen technischen Defekt zehn Minuten in ihrer Konzentration gestört. Nachdem der Fehler behoben war, ging die spannende Partie weiter. Auf Position eins holte Borna Petanjek souverän mit 396 Ringen den ersten Punkt, auch auf Position zwei gewann Lena Hauck mit 389 Ringen ihr Match für Schopp.

Eva Naudsch musste mit 383 Ringen ins Stechen. Dabei konnte sie ihren Punkt nicht nach Hause holen. Julia Hauck musste sich mit guten 383 Ringen geschlagen geben. Dafür punktete Robert Filbert auf fünf mit 391 Ringen. Somit gewann Schopp den ersten Wettkampf des Tages mit 3:2.

In der zweiten Partie traf Schopp nach der Mittagspause auf den SV Buch. Frisch gestärkt und mit Umstellungen im Team begann der Wettkampf, in dem sich der SV Schopp mit einem 2:3 geschlagen geben musste. Knapp verlor Borna Petanjek seinen Wettkampf auf Position eins mit starken 398 Ringen. Julia Hauck gewann mit 388, Robert Filbert konnte auch seinen zweiten Wettkampf mit 391 Ringen für sich entscheiden. Lena Hauck sowie der eingewechselte Elias Becker verloren ihre Duelle trotzt guter Leistung mit je 383 Ringen.

Am 11. November steht der zweite Wettkampftag für den SV Schopp in Königsbach an.