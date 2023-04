Der Sportverein Rodenbach (SVR) erhält von der Ortsgemeinde einen Zuschuss für den Kauf eines gebrauchten Vereinsbusses. Nachdem der Betrieb des Bürgerbusses „De Roderich“ wegen Fahrermangels eingestellt wurde, verkauft die SPD dem SVR den Bus für 18.000 Euro. Hierzu hatte der SVR die Gemeinde um einen Zuschuss von 5000 Euro gebeten. Nach einer längeren Diskussion über die Höhe und den Zeitpunkt der Auszahlung beantragte Georg Reuß (SPD) nach den Vereinsförderrichtlinien zu verfahren und dem SVR den Zuschuss für den Kauf in einer Höhe von 30 Prozent der Kosten zu bewilligen, was 5400 Euro bedeutet. Bei der Abstimmung hatten mehrere Ratsmitglieder kein Stimmrecht, da sie dem Vorstand des SPD-Ortsvereins oder dem SV Rodenbach angehören. Letztendlich wurde der Antrag von Georg Reuß angenommen, so dass dem SV Rodenbach ein Zuschuss von 30 Prozent der Kaufsumme ausgezahlt wird.