Im Entscheidungsspiel um die Meisterschaft setzt sich der SV Nanz-Dietschweiler gegen die SG Portuguesa/FCK III durch. Zum Ende hin gab es unschöne Szenen und Rote Karten.

Der SV Nanz-Dietschweiler hat das Entscheidungsspiel um die Meisterschaft in der Bezirksliga Westpfalz verdient mit 3:2 (3:1) gegen die SG Portuguesa Kaiserslautern/FCK III gewonnen und steigt damit in die Landesliga auf. Überschattet wurde dieser Erfolg aber von unschönen Geschehnissen kurz vor dem Ende.

Es hätte ein so schöner Fußballabend sein können. Fast 1200 Zuschauer tummelten sich bei bestem Wetter rund um den Kunstrasenplatz in Reichenbach-Steegen, alles war angerichtet für ein Fußballfest. 85 Minuten begegneten sich die Kontrahenten in einem umkämpften Spiel auf sehr faire Art und Weise. Dann aber wurde es ebenso turbulent wie unübersichtlich. Ein Zuschauer, offenkundig keinem der beiden beteiligten Vereine zuzurechnen, soll sich mehrfach unsportlich gegenüber FCK III-Akteur Francisco Alves verhalten, ihn sogar getreten haben, woraufhin sich dieser mit einem Schlag revanchierte.

Ordnungskräfte greifen ein

Im nun entstandenen Rudel hatte sich mit Ergert Azizi ein weiterer Spieler der Portugiesen gegenüber dem Schiedsrichter nicht im Griff. Die Folge: Rote Karten für Alves und Azizi, der Zuschauer wurde von Ordnungskräften nach Feststellung der Personalien vom Sportgelände verwiesen.

Schiedsrichter Marcel Laque, der das Geschehen gut im Griff hatte, wandte zudem das Stopp-Konzept an. Beide Mannschaften versammelten sich in ihrer Hälfte. Mit und über die Kapitäne sowie die Mannschaftsverantwortlichen wurde beratschlagt. Offenbar stand auch ein Spielabbruch im Raum. Nach einer knappen Viertelstunde Unterbrechung ging es dann aber weiter, ohne dass sich am Ergebnis noch etwas änderte.

Ricky Pinheiro trifft für die SG Portuguesa

Wer an diesem Abend zu spät nach Reichenbach-Steegen gekommen war, wird dies durchaus bereut haben. Denn nicht nur gegen Ende ging es im wahrsten Sinne des Wortes rund, auch direkt zu Beginn ließen es die Akteure – im sportlichen Sinne – krachen. Keine 15 Sekunden waren gespielt, als Yannick Mahl den SVN mit dem ersten Angriff in Front schoss. Dann hatte die Uhr noch keine drei Umdrehungen geschafft, als es auf der Gegenseite nach einem Foul an Janik Santos Abreu Strafstoß für die SG Portuguesa gab. Der schwache Schuss des Gefoulten war aber keine sonderlich schwere Beute für SVN-Keeper Joshua Purket. Ein Nackenschlag für die Elf von Robert Ratkowski? Nein. Wiederum nur Sekunden später klingelte es dann nämlich doch: Ricky Pinheiro traf zum Ausgleich. Was für eine Anfangsphase.

Yannick Mahl eiskalt beim Abschluss

In der Folge beruhigte sich das Geschehen dann aber merklich. Viel spielte sich zwischen den Strafräumen ab, ins letzte Risiko wollte auch noch keiner der beiden Kontrahenten gehen. Dann aber schlug wieder Yannick Mahl zu: Eiskalt im Abschluss schoss er seine Farben erneut in Führung (29.). Und in Spielminute 38 zeigte sich Ronnie Straßer einmal mehr als souveräner Elfmeterschütze. Nach einem rüden Einsteigen von Torwart Artur dos Santos verwandelte er zum 3:1 für den SVN.

FCK-Portugiesen in Unterzahl

Und die SG Portuguesa? Sie fand darauf lange keine Antwort. Die Blauen verteidigten geschickt und ließen den technisch versierten Kickern ganz wenige Möglichkeiten. Man hatte eher das Gefühl, mit einem vierten SVN-Treffer fiele die Entscheidung. Ein Lattentreffer (74.) war die beste Gelegenheit für die Lauterer. Gegenüber verzog Mahl bei einem Konter knapp (78.). Erneut Ricky Pinheiro (83.) per verwandeltem Freistoß aus gut 20 Metern machte es dann doch wieder richtig spannend. Und mit zwei Mann weniger hatten die Portugiesen dann sogar ihre beste Phase, machten Druck. Es blieb aber letztlich beim Erfolg für den SV Nanz-Dietschweiler.

„Ich bin sehr stolz auf die Truppe. Für ganz vorne hatte uns keiner so richtig auf der Rechnung. Wahnsinn, dass wir das dann so durchgezogen haben. Aber Hut ab auch an die Portugiesen, dass sie nach den Geschehnissen weitergespielt haben“, kommentierte SVN-Spielleiter Björn Natter nach der Begegnung. Portuguesa-Coach Robert Ratkowski sah es folgendermaßen: „Die Umstände waren sehr unschön. Bei uns sind Emotionen im Spiel, keine Frage. Aber wir müssen uns nicht beleidigen oder tätlich angreifen lassen. Ich kann die Reaktion von Alves nachvollziehen. Die Rote Karte für Azizi tut mehr weh. Aber wir wollten das auch vernünftig zu Ende spielen. Die Mannschaft hat eine tolle Saison gespielt, und wir haben jetzt in mindestens zwei Spielen weiter eine große Chance aufzusteigen. Gratulation aber auch an Nanz-Dietschweiler die haben ebenfalls eine großartige Saison gespielt.“

Erstes Aufstiegsspiel am Sonntag

Für seine Truppe geht es nun am Sonntag (14.30 Uhr auf dem Fröhnerhof) im Hinspiel gegen den SC Idar-Oberstein II weiter, ehe an Fronleichnam (Donnerstag, 4. Juni um 15 Uhr) das Rückspiel in der Edelsteinstadt steigt. Ein eventuelles Entscheidungsspiel fände am Sonntag, dem 7. Juni, statt.