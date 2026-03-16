Wöchentlich grüßt das Murmeltier aus Morlautern. Der Trainer verzweifelt an den immer gleichen Fehlern seines Teams.

Immer wieder dasselbe Lied: Der SV Morlautern verliert und verliert. Gegen die TuS Marienborn kassierte er bereits die siebte Niederlage in Serie – wieder eine deutliche. Nach dem Debakel gegen Basara Mainz wollten die Morlauterer gegen Marienborn „ein anderes Gesicht“ zeigen. Doch das gelang ihnen nicht. Zwar zogen sie nicht mit 0:8 wie gegen Basara den Kürzeren, sondern „nur“ mit 0:4. Jedoch glichen sich die Partien in vielem: In beiden gab es krasse Fehler, die dem Gegner das Toreschießen leicht machten. „So etwas wird in der Verbandsliga bestraft“, stellte Daniel Graf nach der Heimpleite fest.

Fast in jedem Spiel in dieser Runde beklagte der leidgeprüfte Morlauterer Coach „vermeidbare Gegentreffer“. Das Ganze hat schon etwas Gebetsmühlenartiges. Immer wieder spreche er die Dinge an, allerdings ohne Erfolg. „Das ist ernüchternd“, so Graf. Die Auftritte der Seinen folgen einem Drehbuch: In der Anfangsphase spielen sie recht ordentlich mit, kassieren sie dann aber den ersten Gegentreffer, gibt es kein Halten mehr, und am Ende steht eine niederschmetternde Niederlage. Gegen Marienborn gerieten die Morlauterer in der 20. Minute in Rückstand.

Fehlerparade besiegelt Schicksal

Eine zu kurze Faustabwehr leitete das 0:1 ein, ein Fehlpass das 0:2 (26.), der dritte Gegentreffer war ein halbes Eckballtor (53.), und ein Patzer im Aufbauspiel führte neun Minuten später zum 0:4. Nicht alles war schlecht bei der Heimmannschaft. Es gab einige gute Angriffe und sogar ein Tor, das aber wegen Abseits nicht gegeben wurde. Am Gesamteindruck ändert das aber nichts - der SV Morlautern ist in der Verbandsliga völlig überfordert und steuert direkt auf den zweiten Abstieg in Folge zu.

In der Tabelle hat der SV Morlautern mit dem VfB Bodenheim die Plätze getauscht, ist vom dritt- auf den vorletzten Platz abgerutscht. Mit dem 3:2-Sieg beim FC Bienwald Kandel gelang den Bodenheimern die Überraschung des Spieltags. Dass die Morlauterer nicht Schlusslicht sind, verdanken sie der SG Hüffelsheim. Die besiegte mit zwei späten Treffern den Tabellenletzten TuS Steinbach, der bis zur 85. Minute mit 1:0 geführt hatte. Doch auf die Tabelle schaut SVM-Trainer Daniel Graf schon lange nicht mehr. Er sucht weiter nach Lösungen für die Probleme seines Teams. Viel Zeit bleibt nicht mehr – bis zum Saisonende sind es nur noch neun Spiele.