Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der SV Morlautern ist in puncto Effektivität noch nicht in der Oberliga angekommen. Die Gäste von Hertha Wiesbach waren deutlich cleverer und nahmen am Sonntag mit einem 4:2-Auswärtssieg verdient die Punkte mit ins Saarland. Trainer Daniel Graf fand deutliche Worte.

„Wir entwickeln uns zum Weihnachtsmann der Liga. Bei uns ist gefühlt jede Woche Weihnachten. Nur mit dem Unterschied, dass wir Geschenke verteilen und die Geschenke, die wir bekommen, ungeöffnet