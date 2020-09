Von Matthias Frohnhöfer

Vor der Verbandsliga-Partie am Samstag, 16 Uhr, gegen die SG Meisenheim hat der SV Morlautern seinen Kader mit vier Hochkarätern verstärkt, die schon Fußballgeschichte geschrieben haben.

Darunter der junge Lawrence Miles Mullins-Hammond. Er war vorher in einer Halbprofi-Liga in London aktiv. Vom kroatischen Club NK NAŠK Našice wechselte der 24-jährige Linksverteidiger und somalische A-Nationalspieler Guled Abdirizak Ahmed zum SVM. Aus Desnjak in Bosnien kommen die Brüder Haris und Musa Corbo. Der 23-jährige Haris wurde in der Jugend von Dinamo Zagreb ausgebildet und gilt als großes Offensiv-Talent. Sein 24-jähriger Bruder Musa ist vielseitig im Mittelfeld einsetzbar.

Hilfe für den dünnen Kader

Philipp Schwarz, Max Riehmer und Justin Smith werden am Samstag verletzt fehlen. „Wir sind froh, dass wir bei unserem bisher mit 17 Spielern zu dünnen Kader durch die Verpflichtungen jetzt qualitativ gute Alternativen haben. Die neuen Jungs müssen aber erst unsere Art Fußball zu spielen im Training verinnerlichen und sprachlich den Kontakt aufbauen“, erklärt Trainer Graf, für den ein Einsatz der Neuen am Samstag noch zu früh kommt.