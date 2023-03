Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kein Mitleid scheint der 1. FC Kaiserslautern mit seinen treuen Fans zu kennen. Spieltag für Spieltag stellt er deren Leidensfähigkeit weiter auf die Probe. Seit Jahren schon schreibt der einst so ruhmreiche Klub mit schier nicht nachlassendem Eifer an seiner Abstiegsgeschichte.

Nach der jüngsten Niederlage in Dresden rutschten die kaum noch von der Konkurrenz gefürchteten Roten Teufel noch tiefer in den Tabellenkeller der Dritten Liga ab. Am Ende der Corona-Saison könnte