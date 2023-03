Offensichtlich ist die Vorbereitung auf die entscheidende Saisonphase beim Fußball-Oberligisten SV Morlautern gut gelaufen. Das Team von Trainer Daniel Graf punktet nämlich kräftig nach der Winterpause. So soll es auch weitergehen im zweiten Spiel der Abstiegsrunde am Samstag (15.30 Uhr) bei Alemannia Waldalgesheim.

Satte sieben Punkte ergatterten die Morlauterer in diesem noch jungen Jahr. Keine schlechte Ausbeute, bestritten sie doch erst drei Partien. Den Anfang machte das Remis beim FSV Jägersburg. Danach folgte in der letzten Partie der Gruppe Süd der bemerkenswerte Sieg über den TuS Mechtersheim. Und zum Auftakt der Abstiegsrunde fuhr der SVM den nächsten Dreier ein. Durch das 2:1 am vergangenen Wochenende gegen die Sportfreunde Eisbachtal festigte Morlautern den dritten Tabellenplatz.

Aber nicht nur die eroberten Punkte stimmen Graf zuversichtlich im Hinblick auf die kommenden Aufgaben. Er sieht bei diesen Erfolgen auch „einen Nebeneffekt“, der sich zwar nicht exakt beziffern lässt, aber von großer Bedeutung ist. Und zwar das in diesen Spielen gewonnene „Selbstvertrauen“.

Sieglos-Serie der Alemannia

Das können die Seinen auch in Waldalgesheim gebrauchen. Treffen sie doch dort auf einen Gegner mit viel Oberligaerfahrung. Manchen mag es erstaunen, dass die Alemannia zu den zwölf Mannschaften gehört, die um den Verbleib in der Oberliga kämpfen müssen. Aber in den Spielen der Gruppe Nord lief es nicht allzu gut für sie. Vor heimischer Kulisse gewann sie nur zwei Partien und brachte es in den 20 Gruppenspielen auf für sie enttäuschende 16 Punkte. Zudem blieb sie achtmal in Folge ohne Sieg. Diese Sieglos-Serie ging dann im ersten Spiel der Abstiegsrunde weiter. 2:2 endete die Partie beim FV Dudenhofen.

Für die Alemannia dürfte dies aber ein Unentschieden der aufbauenden Art gewesen sein. Gelang es ihr doch, auf den letzten Drücker eine Niederlage abzuwenden. Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit fiel der Ausgleichstreffer.

Mit Schwarz und Happersberger

SVM-Coach Graf erwartet am Samstag einen sehr motivierten Gegner. „Waldalgesheim spielt zum ersten Mal in der Abstiegsrunde zu Hause und wird alles daran setzen, um uns zu schlagen“, sagt der Coach, der in dieser Partie wieder auf Philipp Schwarz zählen kann. Der Kapitän hat sich nach seiner Erkältung zurückgemeldet. Das gilt auch für Markus Happersberger, der in der Schlussphase des Spiels gegen Eisbachtal nach langer Verletzungspause wieder zum Einsatz kam.