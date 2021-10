Der SVM siegt im Spitzenspiel beim SC Idar-Oberstein mit 2:1 und erobert dadurch die Tabellenführung in der Verbandsliga Gruppe eins. Ein Abwehrfehler der Gastgeber, ein Jokertor des jungen Maximilian Lorenz und eine starke Abwehrleistung sichern diesen wichtigen Sieg.

Beide Mannschaften gingen im Spitzenspiel vor 410 Zuschauern von Anfang an flott zur Sache. Dennoch entwickelten sich kaum Strafraumszenen, und die Partie blieb in der ersten Hälfte ohne große Höhepunkte. Beide Trainer sahen, obwohl das „Salz in der Suppe“ noch fehlte, trotzdem ein gutes Spiel. „Wir hatten zwei gut funktionierende Abwehrreihen gesehen, die es den Stürmern sehr schwer gemacht haben,“ sah SCI-Trainer Andy Baumgärtner die Gründe für die wenigen Chancen in der ersten Hälfte. „Es war ein Niveau auf beiden Seiten in der Abwehr auf dem Platz, nach dem sich mancher Oberligist die Finger schlecken würde,“ pflichtete ihm sein Kollege Daniel Graf bei.

Die zweite Halbzeit ging gleich mit einem Paukenschlag los. SCI-Torhüter Martin Steeg versprang nach einem Rückpass aufgrund eines Platzfehlers der Ball, Florian Bicking schaltete am schnellsten und schob den Ball in der 49. Minute zum 0:1 ins leere Tor. „Er hat uns in Meisenheim vor vielem bewahrt. Heute verspringt ihm der Ball, und Bicking setzt gut nach,“ machte Baumgärtner dem Keeper keine Vorwürfe. Die Freude über den Treffer währte beim SVM nicht lange. Nach einem Freistoß traf Paulo Roberto Silva de Souza zum Ausgleich. Dem Treffer ging allerdings ein klares Foulspiel an Joshua Smith voraus, das nicht geahndet wurde. Daniel Graf ärgerte allerdings viel mehr die Freistoß-Situation. „Wir haben zu viele Standards verursacht. Es war eine Frage der Zeit, bis durch ein unnötiges Foul so etwas passiert,“ ärgerte sich Graf nach dem Spiel.

Der Joker sticht

Nach dem Ausgleich drängte der SC Idar-Oberstein vehement auf die Führung. Morlautern verteidigte leidenschaftlich, und Torhüter Bakary Sanyang und seine Abwehr konnten mit vereinten Kräften bei drei klaren Chancen der Gastgeber den Rückstand abwenden. In der Druckphase zog Daniel Graf den spielentscheidenden Joker, als er den jungen Maximilian Lorenz für Felix Bürger brachte. Obwohl Bürger wenig Zweikämpfe gewann, war Graf nicht enttäuscht: „Felix ist seit Dienstag krank, hat sich aber heute in den Dienst der Mannschaft gestellt und wollte unbedingt dabei sein, um zu helfen,“ erklärt Graf die ungewohnte Leistung von Bürger und die Auswechslung. In der 73. Minute stach der Joker. Nach einer präzisen Flanke von Bicking, der sich im Mittelfeld den Ball erkämpfte, traf Lorenz zum 1:2. „Wir schalten Florian Bicking fast das ganze Spiel komplett aus, dann ist er plötzlich zweimal bei beiden Toren entscheidend da,“ war Baumgartner nach dem Spiel fassungslos. Sein Team drückte in der Schlussphase auf den Ausgleich, doch der SVM verteidigte abgezockt und mit großer Leidenschaft und brachte den wichtigen und verdienten Auswärtssieg über die Zeit. „Ich bin überglücklich beim ersten Spiel vor so vielen Zuschauern das entscheidende Tor zu machen,“ freute sich Joker Lorenz über seinen Siegtreffer.