Nach dem Verbandsliga-Abstieg steht der Klub vor einem Umbruch. Viele der alten Garde verlassen den Verein, auch der langjährige Mann an der Seitenlinie.

Ein unangenehmes Déjà-vu erlebt der SV Morlautern zum Saisonende: Vor einem Jahr musste das Team den Abstieg aus der Oberliga hinnehmen, nun folgt der nächste Rückschlag: der Gang in die Landesliga. Zum Saisonfinale empfängt der SVM am Sonntag (15 Uhr) den FC Bienwald Kandel.

Der zweite Abstieg in Folge spricht Bände über die Misere, in der sich der einst so erfolgsverwöhnte SV Morlautern befindet. Nach dem Spiel gegen Kandel wird es diese Morlauterer Mannschaft nicht mehr geben. Viele Spieler verlassen den Verein. Auch für Daniel Graf endet die Zeit in Morlautern. Acht Jahre hatte er das Traineramt inne. Sein Abschied bedeutet das Ende einer Ära. „Wehmut“ verspüre er noch nicht, sagte der 48-Jährige Anfang der Woche in einem Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Graf: Einstellung bis zum Schluss verdient Respekt

Aber das dürfte sich noch ändern, spätestens wenn der Schiedsrichter am Sonntag die Partie abpfeift. Graf ist es wichtig, den Spielern zu danken, „die so viele Jahre die Knochen für den Verein hingehalten haben“. Er denkt dabei vor allem an die alte Garde, an Maximilian Riehmer, die Brüder Justin und Joshua Smith und Felix Bürger. Die vier werden den SVM verlassen und in der nächsten Saison für den TuS Hohenecken am Ball sein. Obwohl das schon seit einiger Zeit feststeht, haben sie für den SVM alles gegeben. Auch in einer Phase, in der die Rettung vor dem Abstieg von Spiel zu Spiel immer unwahrscheinlicher wurde. Diese Einstellung verdiene Respekt, sagt Daniel Graf. Er selbst hatte gehofft, sein Engagement beim SVM würde nicht mit einem Abstieg enden. Aber sein Team kam nicht aus der Abstiegszone raus. Nach 29 Spielen steht es mit 21 Punkten auf den drittletzten Tabellenplatz. Auch ein Sieg gegen Kandel würde daran nichts mehr ändern.

Die Morlauterer treffen in ihrer wohl für lange Zeit letzten Verbandsliga-Partie auf ein Team, das in dieser Runde zwei Gesichter zeigte. In der ersten Saisonhälfte mischte Kandel oben mit, besiegte sogar den TuS Mechtersheim, die Übermannschaft der Saison. Doch der Höhenflug endete abrupt. Zuletzt präsentierten sich die Südpfälzer wie ein Absteiger. Am vergangenen Wochenende kassierten sie gegen Alemannia Waldalgesheim die sechste Niederlage in Folge. Im Gegensatz zum SV Morlautern steigen sie aber nicht ab. Das Team aus Kandel zehrt noch immer von seiner starken Saisonphase: Das damals angelegte Punktepolster sichert ihm einen Platz im Tabellenmittelfeld.