Die Sensation blieb aus. Mit einem seriösen und unaufgeregten Auftritt setzte sich Verbandsligist SV Morlautern beim drei Klassen tiefer spielenden SV Alsenborn in der vierten Runde des Verbandspokals durch. Der 6:0 (2:0)-Sieg fiel am Ende etwas zu hoch aus. In der nächsten Runde trifft der SVM auf Oberligist Arminia Ludwigshafen.

Wer als klarer Favorit in eine Partie geht, hat in der Regel viel zu verlieren. Das weiß auch Morlauterns Trainer Daniel Graf, der seine Mannschaft entsprechend auf die Pokal-Begegnung in Alsenborn