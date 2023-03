Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Talfahrt des SV Morlautern in der Fußball-Oberliga ist definitiv zu Ende. Der nach sieben Spielen ernüchterte Aufsteiger steht auf dem letzten Tabellenplatz. Tiefer geht's nicht mehr. Damit abfinden will sich das Team von Trainer Daniel Graf aber nicht. Es nimmt am Samstag (15.30 Uhr) den nächsten Anlauf, um beim FV Dudenhofen die Negativserie zu beenden.

Die Morlauterer bekommen es da mit einem Gegner zu tun, bei dem es bisher rauf und runter ging. Zwei klaren Siegen und einem Unentschieden stehen drei Verlustpartien gegenüber. Auf eine Topmannschaft