Nach dem souveränen Pokalerfolg über Alemannia Waldalgesheim und dem Kantersieg im Verbandsligaduell mit Eintracht Bad Kreuznach reiste der SV Morlautern am Sonntag als Favorit zum Aufsteiger VfR Baumholder, vermochte dort aber dieser Rolle überhaupt nicht gerecht zu werden. Am Ende stand eine ernüchternde 1:2-Niederlage.

Immerhin erlebte die Mannschaft nicht solch ein Debakel wie in Steinwenden, wo sie mit 0:4 unter die Räder geraten war und in der noch jungen Saison ihre erste Ligapartie verloren hatte. Aber auch wenn es in Baumholder nicht so dicke kam, schmerzhaft war das 1:2 allemal. „Uns ist es wieder nicht gelungen, zu null zu spielen“, bemerkte der Morlauterer Trainer Daniel Graf nach der fünften Ligapartie. Aber nicht nur darin, dass die Seinen den Kasten nicht sauber zu halten vermochten, sah Graf den Grund für diese „unnötige Niederlage“. Hinzu kam noch das Unvermögen, hochkarätige Torchancen zu verwerten. Von diesen hatten die Morlauterer in der ersten und zweiten Halbzeit eine Menge. Doch mit nur einem Treffer fiel die Ausbeute recht mager aus. Für den SVM traf Quincy Henderson. Ein frühes Tor, das die Morlauterer vielleicht von einem leichten Sieg beim Aufsteiger träumen ließ. Doch der Gegner spielte da nicht mit, er kämpfte, schaffte noch in der ersten Halbzeit den Ausgleich und entschied die intensive Partie in der 70. Minute.

Das bittere 1:2 kommentierte Graf mit der Feststellung, dass „nicht die bessere Mannschaft“ gewonnen habe, und monierte, dass es seinem Team einfach an der nötigen Konstanz fehle.