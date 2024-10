Immer noch steht der SV Morlautern in der Oberliga-Tabelle ganz unten. Aber die Stimmung ist alles andere als parterre. Nach dem furiosen Sieg in Mechtersheim will man am Samstag (15 Uhr) zu Hause gegen Diefflen den nächsten Coup landen.

Balsam war der 6:2-Erfolg beim TuS Mechtersheim