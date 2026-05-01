In der Verbandsliga will der SV Morlautern seinen derzeitigen 14. Rang verteidigen. Ob der für den Nichtabstieg reicht, weiß allerdings noch niemand.

Für den SV Morlautern geht es nur noch um Schadensbegrenzung. In den verbleibenden vier Verbandsligapartien soll zumindest der drittletzte Tabellenplatz behauptet werden. Dieses Ziel verleiht dem Kellerduell am Sonntag (15 Uhr) zu Hause gegen den VfB Bodenheim zusätzliche Brisanz.

Zuletzt musste der SV Morlautern zwei Niederlagen hinnehmen. In beiden Spielen gab es gute Phasen für den Abstiegskandidaten. Gegen Eintracht Bad Kreuznach war es die erste Halbzeit, und in der Partie bei der SG Hüffelsheim hielt das Team von Daniel Graf gut mit. Aber die Belohnung blieb beide Male aus. „Es geht nicht darum, gute Kritiken zu bekommen, sondern zu punkten“, betont Morlauterns Trainer vor dem Spiel gegen Bodenheim.

Sieben Zähler Vorsprung

Seine Mannschaft empfängt den Tabellenletzten, der zuletzt sechsmal in Folge verloren hat. Das sollte für die Morlauterer eigentlich eine durchaus lösbare Aufgabe sein. Trotz der bislang miserablen Saison mit 13 Punkten aus 26 Spielen gab es für die Rheinhessen auch einige lichte Momente. So gelang ihnen mit dem Sieg beim FC Bienwald Kandel eine Überraschung, und auch beim TuS Hohenecken setzten sie sich durch. In der Vorrunde gingen die Bodenheimer im Spiel gegen den SV Morlautern zwar mit 1:0 in Führung, doch am Ende stand ein 1:1. Kamron Vaughn rettete damals Morlautern mit einem Treffer in der Nachspielzeit vor einer Niederlage.

Immerhin haben die Morlauterer sieben Punkte mehr auf dem Konto als der VfB Bodenheim. Schlagen sie den Konkurrenten am Sonntag, kann dieser sie nicht mehr von ihrem Platz verdrängen. Mit dem TuS Steinbach haben sie jedoch noch einen Rivalen, der auf den 14. Platz schielt. Nur fünf Punkte beträgt der Vorsprung der Morlauterer auf die Donnersberger, die am vergangenen Wochenende nach einer 3:0-Führung der TuS Marienborn mit 3:4 unterlagen.

Nach vorne geht wohl nichts mehr

Die Chancen der Morlauterer, selbst noch einen Platz nach oben zu rücken, sind gering – acht Punkte trennen sie vom oberen Tabellennachbarn FK Pirmasens II, gegen den sie das vorletzte Saisonspiel bestreiten.

Ob der SV Morlautern als Tabellen-14. am Saisonende in der Liga bleibt, ist offen. Um diese Frage bereits jetzt zu beantworten, so Daniel Graf, bräuchte man „eine Glaskugel“ – und die habe er nicht.