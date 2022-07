Durch ein 1:0 im Finale gegen den Ahrweiler BC hat sich Oberligist SV Morlautern den Sieg beim Lotto-Rheinland-Pfalz-Cup gesichert. Der Kassenwart darf sich über 1500 Euro Preisgeld freuen.

Im Halbfinale setzten sich die Morlauterer gegen den Rheinland-Vertreter FC Zerf durch: Die Treffer zum verdienten 2:0-Sieg erzielten Dren Miftari und Bobby Edet.

Morlautern und Ahrweiler lieferten sich ein spannendes Finale, in dem lange Zeit ein Elfmeterschießen in der Luft lag. Die beiden Oberliga-Teams begegneten sich auf Augenhöhe, doch trotz zahlreicher guter Einschussmöglichkeiten wollten erst einmal keine Tore fallen. Nach einer unübersichtlichen Szene im Strafraum der Elf von der Ahr zeigte der Schiedsrichter in der 25. Minute auf den Elfmeterpunkt. Diese Chance ließ sich Florian Bicking nicht nehmen und bescherte Morlautern mit seinem Treffer den Cup-Sieg.