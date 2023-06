Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Den letzten Schritt gehen.“ Unter dieses Motto hat der Fußball-Verbandsligist SV Morlautern die Heimpartie gegen den TuS Rüssingen gestellt. Am Freitagabend (19.30 Uhr) will das Team von Trainer Daniel Graf mit einem Sieg die Meisterschaft und den Aufstieg in die Oberliga klarmachen.

„Ein Freitagabendspiel unter Flutlicht und die Aussicht, vor heimischem Publikum den Meistertitel zu gewinnen, – das ist der Traum eines jeden Fußballers.“ So eindringlich