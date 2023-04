Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der SV Morlautern befindet sich nach drei siegreichen Pflichtspielen im Aufwind. An Selbstbewusstsein und Mut dürfte es also der Mannschaft von Trainer Daniel Graf in der zehnten Oberligapartie nicht fehlen, die sie am Samstag (15.30 Uhr) beim TuS Mechtersheim bestreitet.

Was er mit seinem Team beim Tabellenvierten vorhat, das formuliert Graf so: „Wir wollen punktemäßig nachlegen.“ Dass seine Mannschaft eine schwierige Partie vor sich hat, ist dem Coach