Fußball-Verbandsligist SV Morlautern, der zuletzt im Verbandspokal bis ins Halbfinale vorgestoßen und da am Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern gescheitert war, ist am Abend ein Coup geglückt: Er besiegte in der vierten Runde des Verbandspokals den klassenhöheren Oberligisten Alemannia Waldalgesheim mit 3:0 (2:0) und zog damit in das Achtelfinale ein. Der Fußball-Landesligist SV Rodenbach verlor dagegen gegen den zwei Klassen höher in der Oberliga spielenden FC Speyer mit 1:6 (0:2) und schied damit aus dem Verbandspokal aus. Verbandsligist TuS Hohenecken zog gegen den ebenfalls in der Verbandsliga spielenden FC Bienwald Kandel auch den Kürzeren: 1:3 (0:1).