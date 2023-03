Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Manchmal passiert in einem Fußballspiel Unglaubliches. Solches bekamen die Zuschauer der Oberligapartie zwischen dem SV Morlautern und Arminia Ludwigshafen am Samstag geboten. Der bis zur 74. Minute mit 3:0 führende SVM geriet in der wilden Schlussphase der Partie in einen Angriffsstrudel, von dem er mitgerissen wurde und am Ende mit 3:5 unterging.

Welch ein Auf und Ab der Gefühle erlebten die Morlauterer Spieler in diesem unfassbaren Spiel. Kein Wunder, dass sie nach diesem für sie so schrecklichen Ende buchstäblich am Boden lagen.