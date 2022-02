Der SV Morlautern hat im vergangenen Jahr für Furore in der Fußball-Verbandsliga gesorgt. Mit einer phantastischen Siegesserie unterstrich die Mannschaft von Trainer Daniel Graf ihre Titelambitionen und zeigte einmal mehr, welch wichtige Rolle sie in der Fußballstadt Kaiserslautern spielt und warum sie zu den Kandidaten bei der Sportlerwahl der RHEINPFALZ zählt.

Auch dieses Mal wieder dabei zu sein, wenn die RHEINPFALZ-Leser die Mannschaft des Jahres 2021 wählen, empfindet Daniel Graf als „große Anerkennung“. Der ehemalige Fußballprofi hat in den dreieinhalb Jahren als Trainer beim SVM ein Team geformt, das sich nicht nur in der Spitzengruppe der Verbandsligisten zu etablieren vermochte, sondern kurz vor dem großen Coup steht. Das wäre der Sprung in die Oberliga, mit dem seine Elf die Saison 2021/22 krönen könnte. Und eine Menge spricht dafür, dass die Morlauterer das auch schaffen. Eigentlich wäre es nur die logische Folge ihrer bisher gezeigten Leistungen. Zu Recht spricht Graf von „einer überragenden Runde“, die sein Team gespielt habe.

Traum erfüllt

Alle Trainer träumen von einer langen Siegesserie. Die Morlauterer erfüllten ihrem Coach im vergangenen Jahr diesen Traum. Nachdem sie zum Saisonauftakt in einem hitzigen Duell mit dem SV Steinwenden den Kürzeren gezogen hatten, ließen sie sich davon nicht beirren, sondern legten anschließend richtig los. So landeten sie am zweiten Spieltag gegen Eintracht Bad Kreuznach den ersten Sieg, und was dann folgte, war einfach nur noch eine Klasse für sich. In seiner langen Karriere als Spieler und Trainer habe er solch eine Serie noch nicht erlebt, sagt Daniel Graf, der mit den Seinen 13 Spiele in Folge gewann. Darunter waren etliche Kantersiege. Im prestigeträchtigen Derby beim TuS Hohenecken veranstalteten die Morlauterer ein wahres Schützenfest und setzten sich mit 8:1 durch. Keiner ihrer Gegner vermochte diesen fulminanten Siegeslauf zu stoppen. Als es nach dem 4:1-Erfolg gegen den FK Pirmasens II in die Winterpause ging, hatten die Morlauterer ihre Kontrahenten deklassiert. Mit 39 Punkten führen sie die Tabelle der Gruppe I an. Dabei beträgt ihr Vorsprung auf den Ligazweiten SC Idar-Oberstein, der vor Rundenbeginn als Topfavorit gehandelt wurde, satte elf Zähler.

Das Meisterteam

Bei diesen bemerkenswerten Auftritten präsentierte sich der SVM wie ein Meisterteam, bei dem alle Mannschaftsteile nicht nur auf einem hohen Niveau agierten, sondern auch eine geschlossene Einheit bildeten. In Bakary Sanyang hat der SVM einen mit tollen Reflexen und großer Sprungkraft ausgestatteten Keeper zwischen den Pfosten. Den Part des Abwehrchefs erfüllt mit Um- und Übersicht der erfahrene Marco Steil, der vom Regionalligisten FK Pirmasens nach Morlautern wechselte. Zusammen mit den Abwehrspielern Sascha Theis, Robin Purdy und dem Kapitän Philipp Schwarz brachte Steil schon manche gegnerische Angriffsreihe schier zur Verzweiflung. Kein Wunder, dass der SVM mit nur 13 Gegentreffern die beste Abwehr der Liga sein Eigen nennt. Mit 58 erzielten Treffern gilt das auch für den Sturm. Großen Anteil an dieser Defensivstärke haben die beiden vor der Abwehrkette agierenden Mittelfeldspieler Max Riehmer und Markus Happersberger. Aber auch in Sachen Spielaufbau spielt das Duo eine wichtige Rolle.

Klar, dass der Spitzenreiter auch im Mittelfeld und im Angriff stark besetzt ist. Mit zehn Treffern ist Tobias Leonhard der zweitbeste Torschütze im Team, der sich aber auch häufig als Vorbereiter in Szene setzt und durch sein enormes Laufpensum immer wieder zu beeindrucken weiß. Zudem hat der SVM in Florian Bicking einen dynamischen Stürmer in seinen Reihen, der auf der rechten Außenbahn für viel Wirbel sorgt. Technisch versiert und ein toller Schuss, das sind die Markenzeichen von Leopold Mühlen, der unter Daniel Graf aufblühte und sich zu einem Führungsspieler entwickelte. Außerdem hat der Titelaspirant in Pedro Christian Dombaxi ein vielversprechendes Talent in seinen Reihen. Und last but not least ist da auch noch Felix Bürger, ein Stürmer, wie man ihn selten in der Verbandsliga sieht. Für den SVM ist er ein Torgarant, der schon 15-mal traf und in der Torschützenliste der Liga Platz zwei belegt. Und da Bürgers Torhunger noch lange nicht gestillt ist, will er mit seinen Teamkollegen die phantastische Siegesserie nach der Winterpause fortsetzen und die Meisterschaftsrunde mit dem Titelgewinn abschließen.