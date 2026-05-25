Der SV Morlautern verabschiedet sich mit einem kurzweiligen Spiel aus der Verbandsliga. Nach dem zweiten Abstieg in Folge hält sich die Niedergeschlagenheit in Grenzen.

Die bemerkenswerte Gefasstheit beim SV Morlautern überraschte kaum. Der Abstieg in die Landesliga hatte sich schon früh in der Runde abgezeichnet und war dann nach einigen kurzen Lichtblicken zur Gewissheit geworden. Vor einem Jahr stieg der SV Morlautern als Tabellenletzter aus der Oberliga ab, diesmal nach dem abschließenden 3:3 (2:1) gegen den FC Bienwald Kandel als Drittletzter der Verbandsliga. Ein Morlauterer Fan wollte sich mit diesem bitteren Ende nicht abfinden und behauptete, „dass nur zwei Mannschaften absteigen“. Mit dieser Meinung stand er allein da. Die wenigen Anhänger, die zum letzten Auftritt der Mannschaft gekommen waren, machten sich keine Illusionen.

Auch Daniel Graf sah die Sache sehr nüchtern. „Relativ emotionslos“, sagte der Morlauterer Trainer, habe er die Tatsache hingenommen, dass es nach acht Jahren sein letztes Spiel als Coach des SVM war. Während der Partie war davon jedoch nichts zu spüren: Mit großer Leidenschaft coachte er sein Team und feuerte es an, als sei eine Rettung noch möglich. Zu Recht lobte er später die Seinen für den Einsatz, den sie an diesem heißen Sonntagnachmittag gezeigt hatten. Graf sprach nach dem letzten Auftritt von einem „Sommerkick mit Qualität“.

Zweimal in Führung

Seiner Mannschaft war von der ersten Minute an anzumerken, dass sie sich mit einem guten Spiel aus der Liga verabschieden wollte. Ein Kopfballtreffer von Waleed Talal Al-Alem brachte den SVM in der neunten Minute in Führung. Die Gäste traten in der Anfangsphase offensiv überhaupt nicht in Erscheinung. Doch plötzlich stand es 1:1 (22.). Yasin Özcelik hatte aus großer Entfernung auf das Morlauterer Tor geschossen und getroffen – weil der Schlussmann Ibrahim Al Menkar zu weit vor dem Kasten stand. „Wir spielen ohne Tormann.“ So lautete der giftige Kommentar eines Zuschauers. Al Menkar gehört zu den Kleinsten im Morlauterer Kader – keine Eigenschaft, die ihn für die Verbandsliga prädestiniert. In der zweiten Hälfte zeigte er zwar einige gute Paraden, doch in nicht wenigen Situationen wirkte er unsicher.

Den Gegentreffer verkrafteten die Morlauterer gut. Sie bestimmten weiter das Spiel und gingen durch den gut aufgelegten Justin Smith erneut in Führung (27.). Nach dem Seitenwechsel erwachten die Gäste aus ihrer Lethargie und kamen durch Özceliks zweiten Treffer zum 2:2 (54.). Der erfahrene Christian Liginger bereitete das Kopfballtor mit einem hohen Ball in den Strafraum vor. Auch beim Führungstreffer (56.) der Gäste war Liginger der Vorbereiter, und Michael Bittner traf aus kurzer Distanz. Innerhalb weniger Minuten hatte Kandel die Partie gedreht. Doch eine Niederlage zum Abschluss blieb dem Heimteam erspart. Nach Kai Pallers Freistoß köpfte Joshua Smith das 3:3 (59.).

Sentimentale Momente

Einen sentimentalen Moment gab es dann doch noch, als Max Riehmer in der 82. Minute unter dem Applaus seiner Teamkollegen den Platz verließ. Am Sonntag fehlte ein Stadionsprecher, der den Abschied des Kapitäns, für den es das letzte Spiel im Trikot des SV Morlautern war, mit passenden Worten des Dankes hätte begleiten können.

Als das Spiel dann vorbei war, bildeten die Spieler um Daniel Graf einen Kreis. Er dankte ihnen und wünschte ihn Erfolg in der nächsten Saison. Tröstende Worte kamen von Christian Liginger. „Ich habe immer gern gegen Morlautern gespielt. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten sie drinbleiben können.“