Beim SV Morlautern reiht sich Pleite an Pleite. Bei der TSG Bretzenheim droht am Sonntag (15.30 Uhr) die nächste – es wäre die achte in Folge.

Unter normalen Umständen dürfte sich der SV Morlautern gegen das Team aus dem Mainzer Stadtteil Bretzenheim durchaus etwas ausrechnen. Zählt die TSG doch nicht zu den Topmannschaften der Verbandsliga, sondern zu dem abstiegsbedrohten Quartett im Tabellenkeller. Aber was ist in dieser Saison beim SV Morlautern schon normal? Die Mannschaft taumelt dem Abstieg entgegen. Geschieht nicht noch ein Wunder, dann spielt der stolze Verbandspokalsieger von 2017 in der nächsten Saison in der Landesliga.

Aber noch ist der Abstieg nicht besiegelt. Neunmal muss der SV Morlautern noch antreten. In den bisherigen 21 Partien hat das Team von Trainer Daniel Graf mickrige 13 Punkte geholt. Trotz der nicht enden wollenden Negativserie steht der SVM noch nicht auf dem letzten Tabellenplatz. Weil der TuS Steinbach mit zwölf Zählern eine noch schlechtere Bilanz aufweist.

Deutliche Körpersprache

In dieser Situation spielt für den SVM die Tabelle nur noch eine Nebenrolle. Daniel Graf versucht seine gebeutelte Truppe aufzurichten. Doch das werde nach jedem Misserfolg schwieriger. „Die Körpersprache“ zeige deutlich, wie es um die Mannschaft steht, so der Coach. Kein Wunder, liegt doch das letzte Erfolgserlebnis schon fast fünf Monate zurück. Damals besiegte der SVM den FK Pirmasens II mit 2:0. Danach lief nichts mehr. In den Spielen gegen den FC Bienwald Kandel und Basara Mainz schrammte man nur knapp an einer zweistelligen Niederlage vorbei. Mit 75 Gegentreffern stellt der SVM den Negativrekord in der Liga ~, im Schnitt dreieinhalb pro Partie.

Rosig sieht es auch nicht bei der TSG Bretzenheim aus. Aber deutlich besser als beim SVM. Mit 19 Punkten stehen die Rheinhessen auf dem 13. Platz. An vergangenen Wochenende unterlagen sie zu Hause Basara Mainz mit 0:2. Erst spät entschieden die klar favorisierten Gäste das Stadtderby. Gegen Morlautern ist die TSG in der Favoritenrolle. Läuft alles erwartungsgemäß, wird sie wie schon in der Vorrundenbegegnung (2:1) als Sieger vom Platz gehen.

Nach dem Auftritt in Bretzenheim stehen für den SV Morlautern zwei Derbys auf dem Programm. Den Anfang macht die Heimpartie gegen den SV Steinwenden, und danach folgt das Spiel beim TuS Hohenecken. Auch da sind die Rollen klar verteilt – Für den SVM bleibt nur die Außenseiterrolle.