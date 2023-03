Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Freitagsspiele scheinen dem SV Morlautern zu liegen. Das zeigte das Team von Trainer Daniel Graf in der Fußball-Oberligapartie beim FC Hertha Wiesbach. 2:2 unentschieden endete die Partie, in der sich vor allem Florian Bicking in Szene setzte.

Bereits eine Woche zuvor, im Oberligaduell mit der SV Elversberg II, gehörte der Turbostürmer zu den auffälligsten Akteuren auf dem Platz. Trickreich, selbstbewusst und nie um eine gute Flanke