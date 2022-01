Die erste Woche der Vorbereitung auf den zweiten Saisonteil schließt der SV Morlautern mit einem reizvollen Testspiel ab. Der Fußball-Verbandsligist empfängt am Samstag (15 Uhr) die Regionalligamannschaft des FK Pirmasens.

Als „Hochkaräter“ bezeichnet der Morlauterer Trainer Daniel Graf den ersten Testspielgegner nach der Winterpause. Das ist der FKP in der Tat. Spielt er doch zwei Klassen über dem SVM. Zudem haben die Pirmasenser schon früher mit der Vorbereitungsphase als die Graf-Schützlinge begonnen. Das war auch notwendig, da sie ihr erstes Punktspiel in der Regionalliga Südwest bereits am 12. Februar bestreiten. Da tritt der im unteren Tabellenbereich angesiedelte FKP beim TSV Steinbach Haiger an.

Dagegen wird es für die souverän die Tabelle der Verbandsligagruppe I anführenden Morlauterer erst am 26. Februar (14.30 Uhr) in der Liga ernst, zu Hause gegen den Tabellenzweiten SC Idar-Oberstein. Im Hinblick auf diese Spitzenpartie erhofft sich Daniel Graf am Samstag erste Aufschlüsse und sieht in der Vorbereitungspartie gegen den renommierten Gegner eine Standortbestimmung. „Nach einer Woche Vorbereitung wissen wir dann, wo wir stehen“, sagt der Coach.

Premiere für den Neuzugang

Dabei kann er fast auf den kompletten Kader bauen. Lediglich auf Tobias Leonhard (Urlaub) und den beruflich verhinderten Kapitän Philipp Schwarz muss er verzichten. Alle Spieler sollen zum Einsatz kommen, also auch Edmond Imeraj, der Neuzugang vom saarländischen Oberligisten FC Hertha Wiesbach.

Bei der ersten Präsentation der Mannschaft im neuen Jahr wünscht man sich bei SVM eine gute Zuschauerkulisse. Der Eintritt ist frei.