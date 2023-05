Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Solche Spiele bekommt man nicht geschenkt, die muss man sich erarbeiten.“ So beschreibt Daniel Graf die Verbandsligapartie, die sein Team am Samstag (15.30 Uhr) beim SC Idar-Oberstein bestreitet. Der SV Morlautern tritt beim Ligaprimus an und will in diesem Spitzenspiel die Tabellenführung erobern.

„Beide Mannschaften befinden sich in einer guten Phase“, sagt Graf und spielt damit auf die Siegesserie seines Teams und die des Gegners an. Viermal in Folge gewannen die Morlauterer und ebenso